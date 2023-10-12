Кямаледдин Гейдаров: Антитеррористические мероприятия сломали хребет сепаратистам в Карабахе

В результате антитеррористических мероприятий локального характера в сентябре этого года менее чем за 24 часа удалось сломать хребет сепаратистам в Карабахе, незаконные вооруженные формирования, созданные Арменией на азербайджанских землях, были уничтожен

В результате антитеррористических мероприятий локального характера в сентябре этого года менее чем за 24 часа удалось сломать хребет сепаратистам в Карабахе, незаконные вооруженные формирования, созданные Арменией на азербайджанских землях, были уничтожены.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова, опубликованной в официальной прессе.

В статье говорится, что под руководством президента Ильхама Алиева отважная азербайджанская армия одержала победу в 44-дневной Отечественной войне, очистив азербайджанские земли от захватчиков: "Эта победа вписана в историю золотыми буквами".

"В настоящее время территория Карабаха и Восточного Зангезура похожа на большую строительную площадку - успешно реализуются масштабные инфраструктурные проекты, полностью реконструируются населенные пункты, строятся предприятия в сфере промышленности, сельского хозяйства и услуг. Проекты, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре по инициативе первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, беспрецедентные меры по быстрому восстановлению наших древних культурных и религиозных памятников, разрушенных армянскими вандалами, вызывают у нашего народа огромное чувство благодарности".