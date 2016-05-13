​Кем является новый начальник историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"? - ФОТО

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ 12 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Аскера Эйюб оглу Алекперова начальником Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при Кабинете министров.

Как сообщает Report, до этого назначения А.Алекперов занимал пост председателя правления страховой компании "Gala Heyat".

А. Алекперов родился 13 июня 1975 года в Баку. В 1996 году окончил факультет управления Азербайджанского государственного института управления народным хозяйством. В 1994-1996 годах являлся главным специалистом по международным отношениям Международного банка Азербайджана. В 1996-2002 годы занимал должности начальника казначейства и начальника операционного отдела бакинского офиса HSBC Bank Middle East, в 2002 году работал консультантом LFS Financial Systems GmbH и бакинского офиса Азиатского банка развития. С 2003 года занимал различные должности в министерстве экономического развития, компании Mercury Konsalting, был главой азербайджанского представительства CİFAL GROUPE. С 2012 года являлся председателем правления страховой компании "Gala Heyat".

Женат, имеет сына и дочь.