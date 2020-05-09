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Помощник президента: Каждый должен осознать степень своей ответственности

Каждый должен осознать степень своей ответственности

"Достойный преемник политического курса Гейдара Алиева, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев по праву считается мировым лидером. Идя в ногу с современными тенденциями, Азербайджан добился огромных успехов, проводя глубокие реформы во всех областях". 

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента – заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента, генерал-полковник Магеррам Алиев.

"На мой взгляд, наша главная миссия состоит в сплочении вокруг президента Ильхама Алиева во имя развития идей Общенационального лидера и написания новых блистательных страниц истории Азербайджана, а также в поддержке деятельности главы государства. Каждый должен глубоко осознать степень своей ответственности. И как тут не вспомнить историческое изречение Гейдара Алиева "Должностные лица должны служить своему народу"", - отметил М.Алиев.

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