Каждая семья в сгоревшем доме получит государственную помощь в размере 20 тыс. манатов

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Кабинет министров подписал распоряжение о выделении Исполнительной власти города Баку 5 млн. манатов.

Как сообщает Report, распоряжение было издано с учетом предложения, согласованного ИВ города Баку с министерством финансов.

Данным распоряжением, в связи с исполнением второй части распоряжения президента Азербайджана №1229 от 19 мая 2015 года, семьям 15-ти человек, погибших в результате пожара на проспекте Азадлыг, 200/36 Бинагадинского района, будет выдана единовременная материальная помощь в сумме 15 тыс. манатов, каждая из 56-ти проживающих в здании семей из-за нанесенного имуществу ущерба получит также первоначальную единовременную материальную помощь в сумме 20 тыс. манатов.

Для ремонтных и восстановительных работ в многоэтажном жилом здании выделено 3 млн. манатов.

В целях решения указанных в распоряжении вопросов и выплаты арендной платы за квартиры из Резервного фонда госбюджета Исполнительной власти города Баку выделено 5 млн. манатов.

Отметим, что распоряжение подписано заместителем премьер-министра, председателем соответствующей Госкомиссии Абидом Шарифовым.