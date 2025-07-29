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Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыван получат статус свободных от ящура зон

Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыван получат статус свободных от ящура зон Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыванская Автономная Республика в перспективе получат статус территорий, свободных от ящура.
Внутренняя политика
29 июля 2025 г. 16:48
Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыван получат статус свободных от ящура зон

Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыванская Автономная Республика в перспективе получат статус территорий, свободных от ящура.

Как сообщает Report, об этом заявили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Сообщается, что подготовленная агентством Национальная программа контроля по созданию зон, свободных от ящура, была представлена Всемирной организации по охране здоровья животных и направлена к исполнению. Программа охватывает Зангиланский, Джебраильский и Губадлинский районы полностью, а также частично Физулинский, Ходжавендский и Лачынский районы, включая территорию Нахчыванской АР.

"Получение статуса зон, свободных от ящура, окажет положительное влияние на экспорт и транзит продукции животного происхождения", - отмечается в сообщении.

Программа предусматривает регулярный эпизоотологический мониторинг, завершение процесса идентификации и регистрации животных, отслеживание их перемещений через Автоматизированную информационную систему продовольственной безопасности (AQTİS), а также проведение массовой вакцинации.

Ранее Азербайджан был признан Всемирной организацией здравоохранения животных свободной страной от чумы мелкого рогатого скота и высокопатогенного птичьего гриппа. Кроме того, страна сохраняет ранее полученный статус зоны, свободной от африканской чумы лошадей и африканской чумы свиней.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s 3 regions to get foot-and-mouth disease-free status
Версия на азербайджанском языке Qarabağ, Şərqi Zəngəzur və Naxçıvana dabaq xəstəliyindən azad status veriləcək

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