Кандидаты в президенты смогут проводить предвыборную агитацию на освобожденных территориях

На назначенных на 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборах кандидаты в президенты смогут проводить предвыборную агитацию на освобожденных от оккупации территориях.

На назначенных на 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборах кандидаты в президенты смогут проводить предвыборную агитацию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, для предвыборной агитации кандидатов в президенты Центральная избирательная комиссия (ЦИК) выделали места в селе Агалы Зангиланского района, городах Шуша и Лачын и селе Забух Лачынского района.

Кандидаты смогут встретиться с избирателями в актовом зале полной средней школы №1 города Шуша, на Площади фонтанов в селе Агалы Зангиланского района, в актовом зале полной средней школы села Агалы, на лачынском бульваре, в киноцентре Lasinema в Лачыне, перед полной средней школой села Забух Лачынского района, а также в актовом зале полной средней школы села Забух.

Напомним, что назначенные на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы являются первыми выборами, которые пройдут на освобожденных от оккупации территориях.