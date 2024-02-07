Кандидат в президенты Фазиль Мустафа проголосовал на выборах

Кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, Фазиль Мустафа проголосовал на участке №13 Сабунчинского первого избирательного округа №26.

На избирательном участке всего зарегистрировано 1 443 избирателя. На данный момент проголосовали более 200 граждан.

В Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".