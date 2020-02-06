Кандидат в депутаты Заур Дарабзаде облегчил работу избирателей - ВИДЕО

Кандидат в депутаты Заур Дарабзаде поделился с избирателями адресами, охватывающими Насиминско-Сабаильский избирательный округ №23.

Как сообщает Report, молодой кандидат сделал видеообращение.

Чтобы узнать точный адрес охватывающих Насиминско-Сабаильский избирательный округ №23 избирательных участков достаточно ознакомиться с размещенным ниже видеороликом.

Кроме того, более подробную информацию об избирательном участке, где вы будете голосовать, можно получить через WhatsApp по номеру 055 520 20 20.

Для этого достаточно написать свое имя, фамилию, отчество и дату рождения, как указано в вашем удостоверении личности.