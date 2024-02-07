Кандидат Фуад Алиев проголосовал на внеочередных президентских выборах

Кандидат в президенты Фуад Алиев проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Кандидат Фуад Алиев проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, он проголосовал на избирательном участке №19 Хатаинского второго избирательного округа №34.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.