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Кандидат Фуад Алиев проголосовал на внеочередных президентских выборах

Кандидат Фуад Алиев проголосовал на внеочередных президентских выборах Кандидат в президенты Фуад Алиев проголосовал на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 13:20
Кандидат Фуад Алиев проголосовал на внеочередных президентских выборах

Кандидат Фуад Алиев проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, он проголосовал на избирательном участке №19 Хатаинского второго избирательного округа №34.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на английском языке ФотоPresidential candidate Fuad Aliyev casts his vote as elections continue at full pace
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezidentliyə namizəd Fuad Əliyev səs verib

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