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Кандидат Эльшад Мусаев проголосовал на президентских выборах

Кандидат Эльшад Мусаев проголосовал на президентских выборах Кандидат в президенты Эльшад Мусаев проголосовал на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 12:23
Кандидат Эльшад Мусаев проголосовал на президентских выборах

Кандидат в президенты Эльшад Мусаев проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report,, он проголосовал на избирательном участке №3 Наримановского первого избирательного округа №19.

ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов - от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на английском языке Presidential candidate Elshad Musayev votes
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezidentliyə namizəd Elşad Musayev səs verib

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