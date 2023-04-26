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Камран Иманов: Агентство интеллектуальной собственности сэкономило более 1,1 млн манатов

Камран Иманов: Агентство интеллектуальной собственности сэкономило более 1,1 млн манатов За прошлый год Агентство интеллектуальной собственности сэкономило более 1 млн 100 тысяч манатов.
Внутренняя политика
26 апреля 2023 г. 16:20
Камран Иманов: Агентство интеллектуальной собственности сэкономило более 1,1 млн манатов

За прошлый год Агентство интеллектуальной собственности сэкономило более 1 млн 100 тысяч манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Камран Иманов в ходе выступления на конференции на тему "Женщины и интеллектуальная собственность: инновации и творчество".

По его словам, из государственного бюджета финансируется только заработная плата сотрудников агентства, приравненных к государственным служащим: "Расходы на содержание агентства и деятельность двух подведомственных ему центров в целом осуществляются по принципу самофинансирования. А это подтверждает эффективность институциональной реформы".

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Версия на азербайджанском языке Kamran İmanov: "Əqli Mülkiyyət Agentliyi ötən il 1,1 milyon manatdan artıq vəsaitə qənaət edib"

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