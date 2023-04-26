Камран Иманов: Агентство интеллектуальной собственности сэкономило более 1,1 млн манатов

За прошлый год Агентство интеллектуальной собственности сэкономило более 1 млн 100 тысяч манатов.

За прошлый год Агентство интеллектуальной собственности сэкономило более 1 млн 100 тысяч манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Камран Иманов в ходе выступления на конференции на тему "Женщины и интеллектуальная собственность: инновации и творчество".

По его словам, из государственного бюджета финансируется только заработная плата сотрудников агентства, приравненных к государственным служащим: "Расходы на содержание агентства и деятельность двух подведомственных ему центров в целом осуществляются по принципу самофинансирования. А это подтверждает эффективность институциональной реформы".