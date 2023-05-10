Кямран Алиев: Прокуратура продолжает работу по определенному великим лидером политическому курсу

"Сегодня, отмечая 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в первую очередь, мы вспоминаем о его постоянном внимании к прокуратуре".

"Сегодня, отмечая 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в первую очередь, мы вспоминаем о его постоянном внимании к прокуратуре".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генпрокурор Кямран Алиев.

По его словам, прокуратура по сей день продолжает работать по определенному великим лидером политическому курсу:

"Мы помним, что именно общенациональный лидер Гейдар Алиев среди всех госструктур особое внимание уделял деятельности прокуратуры. После вооруженного нападения на здание прокуратуры 3 октября 1994 года он выступил с обращением к азербайджанскому народу. В своем выступлении в 1998 году по случаю 80-летия прокуратуры, на заседании 26 апреля 2000 года и во всех выступлениях от отмечал, что прокуратура – важный элемент государства. Определенные им роль и место прокуратуры среди госструктур и в обществе нашли отражение в конституции, разработаны и приняты законопроекты о прокуратуре. Прокуратура всегда будет служить государству и государственности, своему народу и обществу".