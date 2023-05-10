О нас

Кямран Алиев: Прокуратура продолжает работу по определенному великим лидером политическому курсу

Кямран Алиев: Прокуратура продолжает работу по определенному великим лидером политическому курсу "Сегодня, отмечая 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в первую очередь, мы вспоминаем о его постоянном внимании к прокуратуре".
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 11:45
Кямран Алиев: Прокуратура продолжает работу по определенному великим лидером политическому курсу

"Сегодня, отмечая 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в первую очередь, мы вспоминаем о его постоянном внимании к прокуратуре".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генпрокурор Кямран Алиев.

По его словам, прокуратура по сей день продолжает работать по определенному великим лидером политическому курсу:

"Мы помним, что именно общенациональный лидер Гейдар Алиев среди всех госструктур особое внимание уделял деятельности прокуратуры. После вооруженного нападения на здание прокуратуры 3 октября 1994 года он выступил с обращением к азербайджанскому народу. В своем выступлении в 1998 году по случаю 80-летия прокуратуры, на заседании 26 апреля 2000 года и во всех выступлениях от отмечал, что прокуратура – важный элемент государства. Определенные им роль и место прокуратуры среди госструктур и в обществе нашли отражение в конституции, разработаны и приняты законопроекты о прокуратуре. Прокуратура всегда будет служить государству и государственности, своему народу и обществу".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: “Prokurorluq bu gün də Ulu Öndərin müəyyən etdiyi siyasi kurs üzrə öz fəaliyyətini davam etdirir"

Самое читаемое

Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
3 мая 2023 г. 17:58
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
В связи с Бакинским марафоном-2023 на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
ФотоВ связи с "Бакинским марафоном-2023" на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
5 мая 2023 г. 10:09
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
6 мая 2023 г. 08:11
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
6 мая 2023 г. 18:00
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
8 мая 2023 г. 10:50
На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля Харыбюльбюль
ФотоНа Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 19:54
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
10 мая 2023 г. 11:35
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi