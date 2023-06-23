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Генпрокурор: Формирование гражданского общества в Азербайджане связано с именем Гейдара Алиева

Генпрокурор: Формирование гражданского общества в Азербайджане связано с именем Гейдара Алиева С именем великого лидера Гейдара Алиева связано принятие Конституции, формирование гражданского общества, определение нового экономического курса, выбор ориентированной на Европу стратегии развития и другие факторы, обеспечивающие общественно-политическую
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 11:12
Генпрокурор: Формирование гражданского общества в Азербайджане связано с именем Гейдара Алиева

С именем великого лидера Гейдара Алиева связано принятие Конституции, формирование гражданского общества, определение нового экономического курса, выбор ориентированной на Европу стратегии развития и другие факторы, обеспечивающие общественно-политическую стабильность в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на международной конференции в Генеральной прокуратуре на тему "Обеспечение прозрачности в контексте бизнеса и прав человека“.

По его словам, в указе президента от 18 июня 1998 года "Об утверждении государственной программы по защите прав человека" на соответствующие государственные структуры возложена задача присоединения Азербайджана к международным соглашениям о правах человека, создания научно-исследовательского института в этой области, обеспечения полного соответствия нормативно-правовых актов международным стандартам в области прав человека, соблюдения обязательств по правам человека.

"Продолжая работу по реализации государственной программы, за прошедшие годы Азербайджан развил сотрудничество с авторитетными международными структурами, действующими в области прав человека. В то же время он выступил сторонником многочисленных международных документов в области защиты прав человека и добился значительных успехов в реализации международных обязательств в этой области", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: “Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır”

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