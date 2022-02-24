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Кампания "Справедливость Ходжалам" призвала всех подписать петицию

Кампания "Справедливость Ходжалам" призвала всех подписать петицию Продолжается сбор подписей под петицию в рамках международной кампании "Справедливость Ходжалам" по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, запущенная с целью признания Ходжалинского геноцида, привлечения учинивших ее к уголовной от
Внутренняя политика
24 февраля 2022 г. 10:59
Кампания Справедливость Ходжалам призвала всех подписать петицию

Продолжается сбор подписей под петицию в рамках международной кампании "Справедливость Ходжалам" по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, запущенная с целью признания Ходжалинского геноцида, привлечения учинивших ее к уголовной ответственности и доведения до мира праведного голоса.

Об этом Report сообщили в Молодежном фонде.

Петиция адресована в международные организации, международные суды и министерства иностранных дел различных стран.

В петиции сообщается о геноциде, учиненном над азербайджанцами армянскими вооруженными силами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы, требуется придать оценку в юридической плоскости этому преступлению, совершенному властями Армении, призывается привлечь к ответственности совершивших Ходжалинскую трагедию преступников и расценить трагедию как "акт геноцида".

Международная кампания "Справедливость Ходжалам" призывает всех подписать петицию для торжества исторической справедливости, не повторения таких преступлений против человечества.

Переход к петиции: http://justiceforkhojaly.org/petition

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Версия на английском языке "Justice for Khojaly" campaign calls on everyone to sign petition
Версия на азербайджанском языке “Xocalıya ədalət” kampaniyası hər kəsi petisiyanı imzalamağa çağırıb

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