Камбоджийский политик: Работа, проделанная ПЕА за последние 30 лет, высоко оценена

Работа, проделанная партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) за последние 30 лет, высоко оценена

Работа, проделанная партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) за последние 30 лет, высоко оценена.

Как сообщает Report, об этом член Центрального комитета Камбоджийской народной партии Кхеав Самбат сказал на Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) на тему "Безопасность и сотрудничество: роль политических партий", проходящей в Баку.

Он отметил, что проделанная ПЕА работа привела к процветанию и развитию страны.

Член комитета также добавил, что Камбоджа поддерживает мир, и это является основой политики страны.

"Война научила нас важности многостороннего диалога и достижения взаимовыгодных соглашений", - подчеркнул К.Самбат.