Камал Абдуллаев: В результате правильной политики, проводимой в Азербайджане, шииты и сунниты совершают намаз в одной мечети

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане очень много представителей различных вероисповеданий и они живут в мире и дружбе. Азербайджан в этом отношении смог обеспечить свою мультикультуральную безопасность".

Как сообщает Report, об этом в ходе встречи с участниками зимней школы заявил государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, председатель Совета попечителей Бакинского международного центра мультикультурализма академик Камал Абдуллаев.

Он отметил, что сегодня в результате правильной политики, проводимой в Азербайджане, шииты и сунниты совершают намаз в одной мечети: "В исламской религии есть различные течения. Даже есть такие страны, которые объявили своей государственной политикой одну их этих течений, и объединились вокруг нее. Говоря об этом, я подразумеваю суннизм и шиизм. В результате правильной политики в Азербайджане сунниты и шииты совершают намаз, стоя плечом к плечу. Несмотря на то, что мы являемся свидетелями того, что в некоторых восточных странах между представителями двух этих течений происходят кровопролитные столкновения".