Какое наказание ждет граждан за неиспользование медмасок на открытом воздухе?

В Азербайджане с 21 ноября будут штрафовать не использующих медицинские маски на открытом воздухе.

В Азербайджане с 21 ноября будут штрафовать не использующих медицинские маски на открытом воздухе.

Как сообщает Report, об этом говорится в новом решении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Было отмечено, что в целях предотвращения массового распространения среди населения нового вида коронавирусной инфекции (COVID-19), на территории Азербайджанской Республики в общественных местах на открытом воздухе использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и др.) стало обязательным. Нарушение этих требований влечет ответственность, установленную Кодексом об административных правонарушениях.

Напомним, что согласно статье 211.2 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием средств индивидуальной защиты в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также предотвращение нарушения этих требований должностными и юридическими лицами, физические лица штрафуются на 100 манатов, должностные лица - на 200 манатов, юридические лица - на 400 манатов. За повторное административное правонарушение в течение года сумма штрафа удваивается и составляет для физических лиц - 200 манатов, для должностных лиц - 400 манатов, для юридических лиц - 800 манатов.