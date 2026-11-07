Как сфальсифицировали 100-летнюю историю села Ахкихлы - "Места памяти Западного Азербайджана"
- 07 ноября, 2026
- 19:16
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Научно-исследовательский проект "Места памяти Западного Азербайджана" представил очередной материал в рамках цикла публикаций об азербайджанских селах на территории нынешней Армении.
Как сообщает Report, в этот раз материал посвящен селу, которое на протяжении по меньшей мере века носило название Ахкихлы, пока не было переименовано в Вургун в январе 1978 года, в честь азербайджанского поэта Самеда Вургуна. В апреле 1991 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Овк.
С 1995 года село входит в состав Тавушской области Республики Армения. В период царской России село входило в состав Казахского уезда Елисаветпольской губернии. Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1911 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.
Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):
В 1873 году в селе проживало 188 человек, все – предки азербайджанцев.
Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года:
В 1886 году в селе проживало 265 человек, все – предки азербайджанцев.
Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):
В 1897 году в селе проживало 373 человека, из них 372 – предки азербайджанцев.
Сборник сведений о Елисаветпольской губернии:
В 1900 году в селе проживало 373 человека, все – предки азербайджанцев.
Кавказский календарь на 1909 год:
В 1907 году в селе проживало 463 человека, преимущественно предки азербайджанцев.
Памятная книжка Елисаветпольской губернии на 1910 год:
В 1908 году в селе проживало 347 человек, все – предки азербайджанцев.
Кавказский календарь на 1912 год:
В 1911 году в селе проживало 347 человек, преимущественно предки азербайджанцев.
В 1918 году Армения предъявила притязания на нагорную часть Казахского уезда. Несмотря на то, что часть территории уезда оказалась под армянским контролем, на землях, оставшихся в составе АДР, армянская регулярная армия продолжала уничтожать села с тюркским населением.
В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. После этого часть территории Казахского уезда, ранее оказавшаяся под контролем армянских сил, была закреплена за Армянской ССР.
В советский период село находилось в составе Дилижанского, а затем в составе Иджеванского района.
Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):
В 1922 году в селе проживало 306 человек, все – азербайджанцы.
В 1926 году в селе проживало 332 человека, из них 331 – азербайджанцы.
В 1931 году в селе проживал 431 человек, из них 412 – азербайджанцы.
Манвелян А.П., Мартиросян Г.М. Населенные пункты и население Армянской ССР за 1831-1959 годы:
В 1959 году в селе проживало 710 человек, преимущественно азербайджанцы.
Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян Ст.Т., Барсегян О.Х. Словарь топонимов Армении и прилегающих областей:
В 1970 году в селе проживало 869 человек, преимущественно азербайджанцы.
В 1979 году в селе проживало 748 человек, преимущественно азербайджанцы.
В 1989 году в селе проживало 189 человек, преимущественно азербайджанцы.
В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с несколькими десятками надгробий, часть из которых сохранилась.