Как сфальсифицировали 100-летнюю историю села Ахкихлы - "Места памяти Западного Азербайджана"

Научно-исследовательский проект "Места памяти Западного Азербайджана" представил очередной материал в рамках цикла публикаций об азербайджанских селах на территории нынешней Армении.

Как сообщает Report, в этот раз материал посвящен селу, которое на протяжении по меньшей мере века носило название Ахкихлы, пока не было переименовано в Вургун в январе 1978 года, в честь азербайджанского поэта Самеда Вургуна. В апреле 1991 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Овк.

С 1995 года село входит в состав Тавушской области Республики Армения. В период царской России село входило в состав Казахского уезда Елисаветпольской губернии. Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1911 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

Ниже приведены некоторые источники, в которых приводятся данные о проживании азербайджанцев в селе.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1873 году в селе проживало 188 человек, все – предки азербайджанцев.

Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года:

В 1886 году в селе проживало 265 человек, все – предки азербайджанцев.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1897 году в селе проживало 373 человека, из них 372 – предки азербайджанцев.

Сборник сведений о Елисаветпольской губернии:

В 1900 году в селе проживало 373 человека, все – предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1909 год:

В 1907 году в селе проживало 463 человека, преимущественно предки азербайджанцев.

Памятная книжка Елисаветпольской губернии на 1910 год:

В 1908 году в селе проживало 347 человек, все – предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1912 год:

В 1911 году в селе проживало 347 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам: Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи).

В 1918 году Армения предъявила притязания на нагорную часть Казахского уезда. Несмотря на то, что часть территории уезда оказалась под армянским контролем, на землях, оставшихся в составе АДР, армянская регулярная армия продолжала уничтожать села с тюркским населением.

В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. После этого часть территории Казахского уезда, ранее оказавшаяся под контролем армянских сил, была закреплена за Армянской ССР.

В советский период село находилось в составе Дилижанского, а затем в составе Иджеванского района.

По данным армянских источников, в разное время до конца 1980-х годов на территории села жили исключительно или преимущественно азербайджанцы.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1922 году в селе проживало 306 человек, все – азербайджанцы.

В 1926 году в селе проживало 332 человека, из них 331 – азербайджанцы.

В 1931 году в селе проживал 431 человек, из них 412 – азербайджанцы.

Манвелян А.П., Мартиросян Г.М. Населенные пункты и население Армянской ССР за 1831-1959 годы:

В 1959 году в селе проживало 710 человек, преимущественно азербайджанцы.

Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян Ст.Т., Барсегян О.Х. Словарь топонимов Армении и прилегающих областей:

В 1970 году в селе проживало 869 человек, преимущественно азербайджанцы.

В 1979 году в селе проживало 748 человек, преимущественно азербайджанцы.

В 1989 году в селе проживало 189 человек, преимущественно азербайджанцы.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с несколькими десятками надгробий, часть из которых сохранилась.