​Как пройдет "exit-poll" на завтрашних выборах?

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Общественное объединение Центр независимых исследований "ELS" проведет связанные с муниципальными выборами исследования "exit-poll" в 400 избирательных пунктах на территории страны.

Об этом заявила Report руководитель центра Ирада Ягубова.

По ее словам, 400 пунктов охватят 285 муниципалитетов, 64 избирательных округов и территорию 52 районов: "В день выборов у выхода каждого избирательного округа будут стоять двое проводящих опрос наблюдателей с избирательными урнами, анкетами и необходимым оборудованием. Подойдя к проголосовавшим избирателям, они будут предлагать заполнить анкету опроса. Участвующие в процессе наблюдатели прошли тренинги. 99% из них работали на прошлогодних президентских выборах. Они прошли необходимый инструктаж. С сегодняшнего дня начался процесс раздачи оборудования и документов. Мы направили уже наблюдателей в Баку и Сумгайыт. С 08:00 они будут стоять у выхода 400 пунктов. Хочу добавить, что в анкетах соблюдается анонимность избирателей, не указываются их имена, фамилии и номера телефонов. После получения всей информации в 19:00, в течение часа результаты станут известны".