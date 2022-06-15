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Как граждане оценивают восстановительные работы в Карабахе? - ОПРОС

Как граждане оценивают восстановительные работы в Карабахе? - ОПРОС Меры по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, которые проводятся по инициативе и под руководством президента Ильхама Алиева, полностью оправдывают ожидания 76,6% респондентов.
Внутренняя политика
15 июня 2022 г. 13:45
Как граждане оценивают восстановительные работы в Карабахе? - ОПРОС

Меры по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, которые проводятся по инициативе и под руководством президента Ильхама Алиева, полностью оправдывают ожидания 76,6% респондентов.

Как сообщает Report, об этом говорится в проведенном Центром социальных исследований опросе, посвященном Великому возвращению и восстановительным работам на освобожденных территориях.

Отмечается, что ожидания 2,5% опрошенных не оправдались, 1,4% респондентов затруднились ответить на вопрос.

37,4% респондентов заявили, что обладают достаточной информацией о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, 4,2% респондентов не осведомлены о проводимых работах, а 5,2% - не обладают никакой информацией.

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