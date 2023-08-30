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Омбудсмен: C попавшими в плен и взятыми в заложники гражданами Азербайджана обращались бесчеловечно

Омбудсмен: C попавшими в плен и взятыми в заложники гражданами Азербайджана обращались бесчеловечно Ссылаясь на документы, обнародованные Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджанской Республики, следует отметить, что во время оккупации азербайджанских территорий вооруженными силами Армении с
Внутренняя политика
30 августа 2023 г. 12:20
Омбудсмен: C попавшими в плен и взятыми в заложники гражданами Азербайджана обращались бесчеловечно

Ссылаясь на документы, обнародованные Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджанской Республики, следует отметить, что во время оккупации азербайджанских территорий вооруженными силами Армении с гражданами Азербайджана, попавшими в плен и взятыми в заложники, обращались бесчеловечно.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе, подготовленном Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджана Сабиной Алиевой относительно пропавших без вести во время Первой Карабахской войны азербайджанцев.

В документе отмечается, что с целью повышения ненависти в армянском обществе, захваченные в плен и взятые в заложники граждане Азербайджана показательно подвергались унижениям и оскорблениям на площадях.

"Их использовали в качестве рабов на особо вредных производственных участках, приносили в жертву на могилах погибших в боях членов бандформирований и армянских солдат, и в дни почитания памяти т.н. "геноцида армян", использовали при сносе исторических памятников, кладбищ, домов и административных зданий в оккупированных населенных пунктах, при совершении актов вандализма, вынуждали совершать физические и аморальные действия в отношении друг друга и пр.", - говорится в докладе.

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Версия на английском языке Armenians treated Azerbaijani captives, hostages inhumanely, report says
Версия на азербайджанском языке Ermənilər işğal zamanı əsir və girov götürdüyü azərbaycanlılardan necə istifadə edib? - HESABAT

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