Кабмин внес изменения в положение о назначении пожизненного пособия госслужащим

Кабинет министров внес изменения в "Положение о назначении пожизненного пособия государственным служащим, добровольно ушедшим с работы по достижении пенсионного возраста или по инвалидности и не обладающим минимальным пределом выслуги лет на государственн

Кабинет министров внес изменения в "Положение о назначении пожизненного пособия государственным служащим, добровольно ушедшим с работы по достижении пенсионного возраста или по инвалидности и не обладающим минимальным пределом выслуги лет на государственной службе".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно изменению, в случае доступности запрашиваемых сведений и документов в информационной системе "Электронное правительство" от заявителя не потребуется их подача.

В противном же случае с согласия заявителя необходимые сведения и документы будут запрошены в государственном органе (учреждении) или же представлены самим заявителем.