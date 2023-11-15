Кабмин внес изменения в положение о назначении пожизненного пособия госслужащим

Кабинет министров внес изменения в "Положение о назначении пожизненного пособия государственным служащим, добровольно ушедшим с работы по достижении пенсионного возраста или по инвалидности и не обладающим минимальным пределом выслуги лет на государственной службе".
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно изменению, в случае доступности запрашиваемых сведений и документов в информационной системе "Электронное правительство" от заявителя не потребуется их подача.
В противном же случае с согласия заявителя необходимые сведения и документы будут запрошены в государственном органе (учреждении) или же представлены самим заявителем.