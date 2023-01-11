Кабмин утвердил правила финансирования государственной экологической экспертизы

Кабинет министров утвердил "Правила финансирования государственной экологической экспертизы".
Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Правила определяют порядок финансирования государственной экологической экспертизы.
При проведении государственной экологической экспертизы на основании госзаказа она финансируется из госбюджета, в остальных случаях – за счет средств заказчика.
Плата за предусмотренную в данных правилах экспертизу рассчитывается и применяется Государственным агентством экологической экспертизы при Министерстве экологии и природных ресурсов.