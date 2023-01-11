Кабмин утвердил правила финансирования государственной экологической экспертизы

Кабинет министров утвердил "Правила финансирования государственной экологической экспертизы".

Кабинет министров утвердил "Правила финансирования государственной экологической экспертизы".

Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Правила определяют порядок финансирования государственной экологической экспертизы.

При проведении государственной экологической экспертизы на основании госзаказа она финансируется из госбюджета, в остальных случаях – за счет средств заказчика.

Плата за предусмотренную в данных правилах экспертизу рассчитывается и применяется Государственным агентством экологической экспертизы при Министерстве экологии и природных ресурсов.