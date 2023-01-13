О нас

Кабмин утвердил правила доступа детей к образованию при чрезвычайных ситуациях

Кабмин утвердил правила доступа детей к образованию при чрезвычайных ситуациях Кабинет министров утвердил правила относительно обеспечения равенства в безопасном доступе детей к образованию, социальным и другим услугам при чрезвычайных ситуациях, пандемии и др. особых ситуациях.
Внутренняя политика
13 января 2023 г. 20:45
Кабмин утвердил правила доступа детей к образованию при чрезвычайных ситуациях

Кабинет министров утвердил правила относительно обеспечения равенства в безопасном доступе детей к образованию, социальным и другим услугам при чрезвычайных ситуациях, пандемии и др. особых ситуациях.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Правила определяют меры, осуществляемые государственными органами (учреждениями) для обеспечения равенства в безопасном доступе детей к образованию, социальным, медицинским и психологическим услугам при чрезвычайных ситуациях, пандемии и др. особых ситуациях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Fövqəladə hallarda və pandemiya vəziyyətlərində uşaqların təhsilə çıxışı ilə bağlı qayda təsdiqlənib

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается снег и гололед
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
9 января 2023 г. 13:17
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
9 января 2023 г. 11:35
В Азербайджане завтра ожидается гололед
В Азербайджане завтра ожидается гололед
7 января 2023 г. 15:13
В Азербайджане ожидается метель
В Азербайджане ожидается метель
7 января 2023 г. 17:25
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
10 января 2023 г. 12:47
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
ФотоВ Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
11 января 2023 г. 15:12
Завтра в Азербайджане ожидается снег
Завтра в Азербайджане ожидается снег
7 января 2023 г. 13:19
После Второй карабахской войны предоставлены услуги 122 тыс. семьям шехидов и участников войны
После Второй карабахской войны предоставлены услуги 122 тыс. семьям шехидов и участников войны
10 января 2023 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi