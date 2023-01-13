Кабмин утвердил правила доступа детей к образованию при чрезвычайных ситуациях

Кабинет министров утвердил правила относительно обеспечения равенства в безопасном доступе детей к образованию, социальным и другим услугам при чрезвычайных ситуациях, пандемии и др. особых ситуациях.

Кабинет министров утвердил правила относительно обеспечения равенства в безопасном доступе детей к образованию, социальным и другим услугам при чрезвычайных ситуациях, пандемии и др. особых ситуациях.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Правила определяют меры, осуществляемые государственными органами (учреждениями) для обеспечения равенства в безопасном доступе детей к образованию, социальным, медицинским и психологическим услугам при чрезвычайных ситуациях, пандемии и др. особых ситуациях.