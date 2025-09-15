Кабмин создал рабочую группу для поддержки ключевых градостроительных проектов в Баку

Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Внутренняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 15:43
    Кабмин Азербайджана сформировал Рабочую группу по поддержке стратегически важных градостроительных инициатив в рамках программы социально-экономического развития Баку.

    Как сообщает Report, соответствующий документ подписал премьер-министр Али Асадов.

    Возглавлять рабочую группу будет вице-премьер Самир Шарифов, его заместителями назначены министр экономики Микаил Джаббаров и председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

    Рабочая группа уполномочена рассматривать и проводить предварительную оценку градостроительных инвестиционных проектов, поступающих от Минэкономики и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

    В первую очередь рабочая группа сосредоточится на реконструкции территорий вокруг озера Беюкшор, между проспектами Гейдара Алиева и Зии Буниятова, а также территорий вокруг Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.

    Эти проекты будут реализованы в рамках модели государственно-частного партнерства на основе согласованных концептуальных проектов. Группа обеспечит создание необходимых условий для инвестиций, согласование условий инвестиционных договоров и принятие других необходимых мер.

