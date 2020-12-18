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Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов

Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов Кабинет министров распространил заявление в связи с деятельностью объектов общепита, в том числе ресторанов, кафе и чайных в период особого карантинного режима Как передает Report, постановлением Кабмина под номером 488 от 8 декабря 2020 года утв
Внутренняя политика
18 декабря 2020 г. 12:47
Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов

Кабинет министров Азербайджана распространил заявление в связи с деятельностью объектов общепита, в том числе ресторанов, кафе и чайных в период особого карантинного режима.

Как передает Report, постановлением Кабмина под номером 488 от 8 декабря 2020 года утвержден "Список сфер деятельности, работа которых необходима при введенном на территории Азербайджанской Республики особом карантинном режиме".

Указанные в списке сферы деятельности могут работать все дни недели до 00:00 18 января 2021 года.

Согласно пункту 5.5 списка, объекты общепита, в том числе рестораны, кафе и чайные могут оказывать только услуги по доставке и онлайн-продажу.

Доставка объектами общепита заказов по какому-либо адресу или клиенту (передача заказа), ожидающему у осуществляющего деятельность объекта, соответствует законодательству.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabinetindən kafe və restoranların fəaliyyəti ilə bağlı açıqlama

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