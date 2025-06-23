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Кабмин: На освобожденных территориях завершено строительство 15 населенных пунктов

Кабмин: На освобожденных территориях завершено строительство 15 населенных пунктов Кабмин: На освобожденных территориях завершено строительство 15 населенных пунктов
Внутренняя политика
23 июня 2025 г. 18:33
Кабмин: На освобожденных территориях завершено строительство 15 населенных пунктов

На освобожденных территориях Азербайджана завершено строительство 15 населенных пунктов на начальном этапе, что обеспечило условия для возвращения населения и реинтеграции региона в экономическую жизнь.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на заседании в Кабинете министров, посвященном разработке "Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы" и "II Государственной программы по Великому возвращению".

В настоящее время ведется строительство 27 населенных пунктов и ремонтно-восстановительные работы в 25 населенных пунктах.

Заложен фундамент еще 21 населенного пункта.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərdə 15 yaşayış məntəqəsinin ilkin mərhələdə inşası tamamlanıb

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