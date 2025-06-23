Кабмин: На освобожденных территориях завершено строительство 15 населенных пунктов

Кабмин: На освобожденных территориях завершено строительство 15 населенных пунктов

На освобожденных территориях Азербайджана завершено строительство 15 населенных пунктов на начальном этапе, что обеспечило условия для возвращения населения и реинтеграции региона в экономическую жизнь.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на заседании в Кабинете министров, посвященном разработке "Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы" и "II Государственной программы по Великому возвращению".

В настоящее время ведется строительство 27 населенных пунктов и ремонтно-восстановительные работы в 25 населенных пунктах.

Заложен фундамент еще 21 населенного пункта.