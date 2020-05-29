​Кабмин Азербайджана: За неношение масок придется платить штраф

Нарушение требований по использованию средств для защиты дыхательных путей в условиях карантина чревато привлечением к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Как сообщает Report, это отражено в решении, подписанном 29 мая премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Согласно документу, для предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане следует сохранять социальную дистанцию (1,5-2 метра) и использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (маски, респираторы и прочее).

Этих требований необходимо придерживаться в междугородных (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) транспортных средствах (автобус, такси, метро, железнодорожный транспорт и т. д.), на рынках, закрытых объектах общественного питания, торговли и услуг, в зданиях госучреждений, предназначенных для приема и обслуживания граждан, в местах по обслуживанию клиентов, в помещениях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, в офисах открытого типа и на производственных площадях, в закрытых помещениях, относимых к памятникам культуры и истории, в местах поклонения, учреждениях науки и здравоохранения, закрытых помещениях социального и культурного назначения, на остановках, в очередях перед кассами, банкоматами, платежными терминалами, в объектах торговли и услуг.

В общественных местах, на открытом воздухе, в условиях тесного контакта между людьми, также необходимо пользоваться медицинскими масками.

Отметим, что ответственность за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов регламентируется статьей 211 Кодекса об административных правонарушениях.

Для физических лиц предусмотрен штраф в размере 100 - 200 манатов, для должностных лиц - в размере от 1 500 до 2 000 манатов. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 2 000 до 5 000 манатов.

Лицо, допустившее административное правонарушение, может быть привлечено к аресту в административном порядке сроком до 1 месяца.