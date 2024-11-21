Кабмин Азербайджана изменил правила применения сил противовоздушной обороны

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в Правила применения дежурных сил и боевой техники войск противовоздушной обороны против воздушных судов и летательных аппаратов, нарушающих государственную границу.

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в Правила применения дежурных сил и боевой техники войск противовоздушной обороны против воздушных судов и летательных аппаратов, нарушающих государственную границу.

Как сообщает Report, постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, добровольное военно-патриотическое техническо-спортивное общество больше не будет участвовать в задачах ПВО и гражданской обороны. Эти функции теперь возложены исключительно на государственные и общественные структуры.

Изменения также уточняют действия ПВО при обнаружении малоразмерных и низколетящих целей, включая использование авиации и наземных постов. Пропагандой гражданской обороны займутся профильные медиа при Министерстве по чрезвычайным ситуациям.