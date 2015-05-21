​Кабинет министров утвердил Положение о промышленных кварталах в Азербайджане

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана утвердил "Образцовое положение о промышленных кварталах". Как сообщает Report, документ регулирует вопросы, касающиеся создания промышленных кварталов, управления и организации в них предпринимательской деятельности.

В Положении говорится, что промышленные кварталы осуществляют предпринимательскую деятельность по производству промышленной продукции и оказанию услуг. Целью создания промышленных кварталов является обеспечение благоприятных условий для представителей малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере промышленного производства и услуг, и повышение занятости населения в сфере производства и услуг.

Промышленные кварталы могут быть созданы на земельных участках, находящихся в собственности государства и муниципалитетов. Решение о создании промышленных кварталов на земельных участках, находящихся в собственности государства и муниципалитетов, принимается президентом Азербайджана на основе предложения министерства экономики и промышленности.