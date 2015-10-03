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    Кабинет министров отменил свое решение

    Документ подписал премьер-министр Артур Раси-заде

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров отменил решение "Об утверждении "Формы и порядка составления выписки из государственного реестра недвижимого имущества". 

    Как сообщает Report, документ об отмене решения подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

    Решение принято в целях исполнения пункта 3.2 указа президента Азербайджана №553 от 17 июня 2015 года "Об утверждении описания "Выписки из государственного реестра недвижимого имущества о государственной регистрации прав собственности" и "Плана и размера земельного участка".

    Отметим, что решение №174 "Об утверждении "Формы и порядка составления выписки из государственного реестра недвижимого имущества" было подписано Артуром Раси-заде 6 ноября 2004 года. 

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