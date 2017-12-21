Изымаются автомобили, предоставленные Агентству по авторским правам - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Как сообщили Report в Агентстве по авторским правам, соответствующим постановлением Кабинета министров устранен лимит на транспортные средства Агентства: "Согласно решению, устранен только лимит, то есть речи об изъятии автомобилей нет".

***10:29

Изымаются автомобили, ранее предоставленные со стороны государства Агентству по авторским правам.

Как сообщает Report, в связи с этим внесены изменения в постановление Кабинета министров "Об усовершенствовании правил использования транспортных средств в финансируемых из государственного бюджета предприятиях, управлениях и организациях в Азербайджанской Республике".

Решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Агентству по авторским правам государством было выделено 2 автомобиля.

Изъятие автомобилей связано с переходом Агентства по авторским правам в статус юридического лица публичного права.