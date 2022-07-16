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Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне

Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне Известный азербайджанский журналист Имдад Ализаде и его семья - мать, сестра, братья посетили родное село Огулдере Лачынского района, которое они были вынуждены покинуть 29 лет назад.
Внутренняя политика
16 июля 2022 г. 11:40
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне

Известный азербайджанский журналист Имдад Ализаде и его семья - мать, сестра, братья посетили родное село Огулдере Лачынского района, которое они были вынуждены покинуть 29 лет назад.

Как передает командированный в Лачын сотрудник Report, на пороге отчего дома журналист не смог сдержать слез.

За время оккупации армяне, как и в других населенных пунктах, не оставили камня на камне в селе Огулдере, все дома были разрушены и сожжены. Враг превратил в руины и двухэтажный дом семьи И.Ализаде.

Журналист вспоминает, что в 1993 году, когда армяне оккупировали село, ему было 13 лет: "Когда мы поняли, что армянские боевики уже совсем близко, мы покинули дом. 31 марта нам удалось перейти через Омарский перевал, благодаря чему нам и удалось спастись. Но мой отец Али Алиев остался в окружении врага".

В апреле-мае 1993 года на территории Лачына-Кяльбаджара в окружении армян оказались житель села Огулдере Лачынского района, писатель-публицист Али Алиев и еще 18 человек. Репортаж, подготовленный с данной территории, будет представлен в ближайшие дни. Организатором поездки является Global Media Group.

Лачынское село Огулдере было оккупировано вооруженными силами Армении 30 марта 1993 года.

Согласно трехстороннему соглашению, подписанному 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Лачынский район был возвращен Азербайджану 1 декабря. В тот день подразделения Азербайджанской армии вошли в район, где был поднят наш флаг.

В настоящее время в Лачыне ведутся восстановительно-реконструкционные работы, создается новая инфраструктура, район возрождается. Около 80 тысяч жителей Лачына с нетерпением ждут возвращения в родные края.

54 дня - с 30 марта по 23 мая 1993 года 19 человек - Али Алиев, Ариф Зульфугаров, Тевеккюль Ибрагимов, его брат Мухтар Ибрагимов, Ашраф Ильясов, Шакир Искендеров, Бахадыр Рзаев, его дочь Сармая Рзаева (Нубар) и сын Сахиб Рзаев, Адыгезал Гамзаев, Адиль Вердиев, Шакир Исмаилов, Валех Абдуллаев, Агамалы Марданов, Салех Гасымов, Валерий Немашкалов, Вячеслав Ширалиев, Миша Дошевский, Саша Овчинников находились в окружении на территории Лачынского и Кяльбаджарского районов.

А.Алиев скончался 2 июля 2017 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTanınmış jurnalist 29 ildən sonra doğma kəndinə gedib

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