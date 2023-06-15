Известные путешественники посетили Истису и Лачын

Известные путешественники, совершившие четырехдневное путешествие по освобожденным от оккупации азербайджанским территориям, побывали в Истису, расположенном в селе Зульфугарлы Кяльбаджарского района.
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Затем путешественники посетили город Лачын, где стали свидетелями проводимых здесь строительно-восстановительных работ, побеседовали с семьями бывших вынужденных переселенцев.
Отметим, что 14 июня началась четырехдневная поездка путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение четырех дней будет двигаться по маршруту Агдам-Тертер-Кяльбаджар-Лачын-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.
Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).