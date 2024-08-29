Известная журналистка Азербайджана баллотируется в депутаты Верховного Меджлиса НАР

Заслуженный журналист Азербайджана, доктор философии по политическим наукам Гахира Гусейнова впервые баллотируется в депутаты Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Заслуженный журналист Азербайджана, доктор философии по политическим наукам Гахира Гусейнова впервые баллотируется в депутаты Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Г.Гусейнова выдвинула кандидатуру по Нахчыванскому городскому избирательному округу № 30.

"В своей предвыборной платформе я руководствуюсь утвержденной президентом "Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2023-2027 гг." В ней определены приоритетные направления развития во всех сферах.

Реформы и меры, направленные на повышение социального благополучия, развитие культуры, образования отмечены в программе в качестве главных задач. В моей платформе отведено место и характерным проблемам современного общества. Если избиратели, оказав доверие, изберут меня депутатом, буду активно участвовать в совершенствовании социально-экономического законодательства",- сообщила кандидат в депутаты Г.Гусейнова.

Гахира Гусейнова на фото крайняя слева

Хотя Гахира Гусейнова впервые выдвинула свою кандидатуру в депутаты Верховного Меджлиса НАР, она имеет большой политический опыт, сформированный в годы работы с общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым.

"Я впервые участвую на выборах в качестве кандидата, хотя в молодости, будучи в 26 лет пресс-секретарем Гейдара Алиева в период его политической деятельности в Нахчыванской АР в 1990-1993 гг., принимала активное участие в становлении Верховного Меджлиса. Очень благодарна судьбе, что мне выпала честь быть рядом с великим сыном азербайджанского народа Гейдаром Алиевым в тот сложный и тяжелый для Нахчывана период",- отметила Г.Гусейнова.

Она подчеркнула, что благодаря мудрому руководству Гейдара Алиева был заложен фундамент азербайджанской государственности.

"Как человек, чьи политические убеждения и мировоззрение сформировались под влиянием выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, я всегда поддерживала его политику и определенную президентом Ильхамом Алиевым стратегию. В соответствии с новыми реалиями, возникшими в стране после победы в Отечественной войне президент Ильхам Алиев уделяет большое внимание развитию регионов",- заключила кандидат в депутаты.