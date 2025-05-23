Изучены материалы, подтверждающие участие начальника Генштаба Армении в оккупации азербайджанских территорий

В Баку продолжается судебный процесс по делу против граждан Армении, обвиняемых в военных и других тяжких преступлениях
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Судебное заседание проходит под председательством судьи Зейнала Агаева и при участии судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнэль Самедова).
На процессе присутствовали обвиняемые, их адвокаты, часть потерпевших, их законные представители и правопреемники, а также государственные обвинители. Всем обвиняемым были предоставлены переводчики на язык, которым они владеют, и адвокаты для защиты.
В ходе заседания обвиняемый Левон Мнацаканян подтвердил своё участие в процессе оккупации суверенных территорий Азербайджана. По его словам, в разные годы он занимал должности «командира батальона», "командира дивизии" и "начальника артиллерии" в составе бывшего сепаратистского образования.
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