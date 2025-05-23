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Изучены материалы, подтверждающие участие начальника Генштаба Армении в оккупации азербайджанских территорий

Изучены материалы, подтверждающие участие начальника Генштаба Армении в оккупации азербайджанских территорий В Баку продолжается судебный процесс по делу против граждан Армении, обвиняемых в военных и других тяжких преступлениях
Внутренняя политика
23 мая 2025 г. 21:17
Изучены материалы, подтверждающие участие начальника Генштаба Армении в оккупации азербайджанских территорий

В Баку продолжается судебный процесс по делу против граждан Армении, обвиняемых в военных и других тяжких преступлениях

Как сообщает Report, 23 мая в Бакинском военном суде продолжилось открытое судебное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения — Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Баако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других. Они обвиняются в совершении тяжких преступлений против мира и человечности, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, его финансировании, насильственном захвате и удержании власти и ряде других преступлений, совершённых в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Судебное заседание проходит под председательством судьи Зейнала Агаева и при участии судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнэль Самедова).

На процессе присутствовали обвиняемые, их адвокаты, часть потерпевших, их законные представители и правопреемники, а также государственные обвинители. Всем обвиняемым были предоставлены переводчики на язык, которым они владеют, и адвокаты для защиты.

В ходе заседания обвиняемый Левон Мнацаканян подтвердил своё участие в процессе оккупации суверенных территорий Азербайджана. По его словам, в разные годы он занимал должности «командира батальона», "командира дивизии" и "начальника артиллерии" в составе бывшего сепаратистского образования.

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