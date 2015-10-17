​Изменится сумма штрафа за подделку входных билетов или продажу их по завышенным ценам на спортивных соревнованиях

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане изменят сумму штрафов за подделку входных билетов на массовые спортивные мероприятия или спортивные соревнования и продажу их по завышенным ценам.

Как сообщает Report, в связи с этим будут внесены поправки в Кодекс административных правонарушений.

Согласно вынесенному на обсуждение комитетом Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству проекту, сумма штрафа за нарушение правил юридическими лицами будет увеличена с 5 000 до 6 000 манатов.

Сумма штрафа для должностных лиц снижается с 2 000 до 1 500 манатов.

Согласно проекту поправок, за подделку входных билетов на массовые спортивные мероприятия или спортивные соревнования и продажу их по завышенным ценам также будут штрафоваться физические лица. Сумма штрафа для физических лиц составит 700 манатов.

Штраф в отношении физических лиц применяется впервые. Нынешнее законодательство не предусматривает штрафы для физических лиц, нарушивших правила в этой сфере.

Отметим, что данная поправка будет обсуждаться 20 октября на последнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса.