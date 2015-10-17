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    ​Изменится сумма штрафа за подделку входных билетов или продажу их по завышенным ценам на спортивных соревнованиях

    Новая поправка предусматривает также штрафы для физических лиц, нарушивших требования законодательства

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане изменят сумму штрафов за подделку входных билетов на массовые спортивные мероприятия или спортивные соревнования и продажу их по завышенным ценам. 

    Как сообщает Report, в связи с этим будут внесены поправки в Кодекс административных правонарушений.

    Согласно вынесенному на обсуждение комитетом Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству проекту, сумма штрафа за нарушение правил юридическими лицами будет увеличена с 5 000 до 6 000 манатов.

    Сумма штрафа для должностных лиц снижается с 2 000 до 1 500 манатов.

    Согласно проекту поправок, за подделку входных билетов на массовые спортивные мероприятия или спортивные соревнования и продажу их по завышенным ценам также будут штрафоваться физические лица. Сумма штрафа для физических лиц составит 700 манатов.

    Штраф в отношении физических лиц применяется впервые. Нынешнее законодательство не предусматривает штрафы для физических лиц, нарушивших правила в этой сфере.

    Отметим, что данная поправка будет обсуждаться 20 октября на последнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса. 

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