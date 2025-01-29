Назначен новый председатель оргкомитета III игр СНГ, которые пройдут в Азербайджане

Изменился состав организационного комитета по проведению III игр СНГ в 2025 году в Азербайджане.

Назначен новый председатель организационного комитета по проведению III игр СНГ в 2025 году в Азербайджане.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.

Председателем назначен вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов. Его заместителем станет министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Напомним, оргкомитет был создан распоряжением президента Азербайджана 10 июля 2024 года. Председателем комитета тогда был назначен министр молодежи и спорта.

Игры пройдут в 14 городах Азербайджана - Гяндже, Ханкенди, Мингячевире, Габале, Исмаиллы, Шеки, Шамкире, Товузе, Газахе, Гёйгёле, Евлахе, Огузе, Тертере и Гёранбое по 22 видам спорта в 33 программах.