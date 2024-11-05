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Изменился состав коллегии Госкомитета по работе с религиозными организациями

Изменился состав коллегии Госкомитета по работе с религиозными организациями Изменился состав коллегии Государственного комитета по работе с религиозными организациями.
Внутренняя политика
5 ноября 2024 г. 16:14
Изменился состав коллегии Госкомитета по работе с религиозными организациями

Изменился состав коллегии Государственного комитета по работе с религиозными организациями.

Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Документ определяет количество членов коллегии Государственного комитета в составе 11 человек.

В состав коллегии вошли первый заместитель и заместители председателя Госкомитета, директор Госагентства по работе с религиозными организациями Нахчыванской Автономной Республики, руководитель Аппарата ведомства, заместитель руководителя Аппарата, завотделом государственной службы и человеческих ресурсов Аппарата, ректор Азербайджанского института теологии при Государственном комитете, исполнительный директор Фонда пропаганды духовных ценностей при Госкомитете.

Коллегию возглавил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями.

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Версия на азербайджанском языке Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiyasının tərkibi dəyişib

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