Изменился состав коллегии Госкомитета по работе с религиозными организациями

Изменился состав коллегии Государственного комитета по работе с религиозными организациями.

Изменился состав коллегии Государственного комитета по работе с религиозными организациями.

Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Документ определяет количество членов коллегии Государственного комитета в составе 11 человек.

В состав коллегии вошли первый заместитель и заместители председателя Госкомитета, директор Госагентства по работе с религиозными организациями Нахчыванской Автономной Республики, руководитель Аппарата ведомства, заместитель руководителя Аппарата, завотделом государственной службы и человеческих ресурсов Аппарата, ректор Азербайджанского института теологии при Государственном комитете, исполнительный директор Фонда пропаганды духовных ценностей при Госкомитете.

Коллегию возглавил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями.