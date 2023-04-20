Изменены ежемесячные оклады гражданских служащих Госслужбы по мобилизации

Размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих, не являющихся государственными служащими Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, утверждены в новой редакции.

Размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих, не являющихся государственными служащими Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, утверждены в новой редакции.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Министерству финансов поручено обеспечить реализацию соответствующих мер по выплате средств, необходимых в связи с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих, не являющихся государственными служащими, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.