Изменены ежемесячные оклады гражданских служащих Госслужбы по мобилизации

Размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих, не являющихся государственными служащими Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, утверждены в новой редакции.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Министерству финансов поручено обеспечить реализацию соответствующих мер по выплате средств, необходимых в связи с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих, не являющихся государственными служащими, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.