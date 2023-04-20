О нас

Изменены ежемесячные оклады гражданских служащих Госслужбы по мобилизации

Изменены ежемесячные оклады гражданских служащих Госслужбы по мобилизации Размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих, не являющихся государственными служащими Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, утверждены в новой редакции.
Внутренняя политика
20 апреля 2023 г. 19:43
Изменены ежемесячные оклады гражданских служащих Госслужбы по мобилизации

Размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих, не являющихся государственными служащими Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, утверждены в новой редакции.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Министерству финансов поручено обеспечить реализацию соответствующих мер по выплате средств, необходимых в связи с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих, не являющихся государственными служащими, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidmətinin mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşları yeni redaksiyada təsdiqlənib

Самое важное

Президент и первая леди приняли участие в открытии Джума мечети в Наримановском районе
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Джума мечети в Наримановском районе
20 апреля 2023 г. 16:20
Президент: Азербайджан предложил 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения с Арменией
Президент: Азербайджан предложил 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения с Арменией
19 апреля 2023 г. 22:24
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
19 апреля 2023 г. 21:41
Президент Ильхам Алиев выделил Фонду YAŞAT 5 миллионов манатов
Президент Ильхам Алиев выделил Фонду YAŞAT 5 миллионов манатов
19 апреля 2023 г. 20:07
В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении
В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении
19 апреля 2023 г. 18:10
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили чемпионку Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили чемпионку Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр
19 апреля 2023 г. 17:14
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан
19 апреля 2023 г. 16:34
Президент: Открытие посольства Азербайджана в Израиле - показатель высокого уровня отношений
Президент: Открытие посольства Азербайджана в Израиле - показатель высокого уровня отношений
19 апреля 2023 г. 15:15
С 11 мая начинается прием в первые классы
ФотоС 11 мая начинается прием в первые классы
19 апреля 2023 г. 15:14
Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
19 апреля 2023 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi