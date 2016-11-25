Изменено время приема граждан Рамилем Усубовым

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Запланированный на 26 ноября прием граждан министром внутренних дел, генерал-полковником Рамилем Усубовым в Сумгайытском городском управлении полиции перенесен на 10 декабря.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В этот день начиная с 10:00 министр Рамиль Усубов примет жителей Сумгайыта, Абшерона, Гобустана, Губадлы и Зангилана.

Граждане могут записаться на прием и задать вопросы относительно деятельности сотрудников органов внутренних дел и касающиеся полномочий министерства внутренних дел.

Для участия на приеме необходимо при себе иметь удостоверение личности.