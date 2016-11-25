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    Изменено время приема граждан Рамилем Усубовым

    Для участия на приеме необходимо при себе иметь удостоверение личности

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Запланированный на 26 ноября прием граждан министром внутренних дел, генерал-полковником Рамилем Усубовым в Сумгайытском городском управлении полиции перенесен на 10 декабря. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. 

    В этот день начиная с 10:00 министр Рамиль Усубов примет жителей Сумгайыта, Абшерона, Гобустана, Губадлы и Зангилана. 

    Граждане могут записаться на прием и задать вопросы относительно деятельности сотрудников органов внутренних дел и касающиеся полномочий министерства внутренних дел. 

    Для участия на приеме необходимо при себе иметь удостоверение личности.

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