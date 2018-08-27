Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Изменение, подразумевающее повышение таможенных сборов в Азербайджане, вступит в силу на будущей неделе, 6 сентября.

Как сообщает Report, Кабмин внес изменения в «Сумму таможенных сборов».

Решение об изменениях было подписано с учетом согласованного предложения премьер-министра Новруза Мамедова, Государственного таможенного комитета, министерств экономики и финансов.

Изменения относятся к таможенным сборам с товаров и транспортных средств, находящихся под таможенной процедурой, за исключением транзитной таможенной процедуры, в том числе товаров, ввозимых физическими лицами не в целях производства и не в коммерческих целях, по которым образовался долг и для хранения которых используются резервы (в том числе конструкции) воздушных судов, а также задействованы члены экипажа и обслуживающий персонал

При таможенной стоимости товара не выше одной тысячи манатов, будет выплачиваться сбор в размере 15 манатов (сейчас 10 манатов). В случае, если стоимость товара не превышает 10 тысяч манатов — сбор составит 60 манатов (сейчас 50 манатов). При стоимости товара от 10 и до 50 тысяч манатов сборы составят 120 манатов, свыше 50 тысяч и до 100 тысяч манатов — 200 манатов.

В решение включены и новые суммы: при стоимости свыше 500 тысяч манатов и до 1 000 000 манатов - сумма сборов составит 600 манатов, при стоимости свыше 1 млн. манатов – 1000 манатов.

По документу, для грузовых и легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов пошлина за ввоз составит 30 манатов ( сейчас 20 манатов), а для иных категорий автотранспортных средств — 25 манатов ( сейчас 15 манатов).