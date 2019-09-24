Изменена структура Учебного центра министерства налогов.
Как сообщает Report, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в решение "О создании Учебного центра министерства налогов Азербайджанской Республики".
Согласно утвержденным премьер-министром Новрузом Мамедовым изменениям, в состав Учебного центра министерства налогов входит:
1. Отдел экономики и управления
2. Отдел налогового администрирования
3. Отдел налогового законодательства
4. Отдел науки, инноваций и сотрудничества
5. Отдел финансов, обеспечения и бухгалтерского учета
6. Учебно-методический отдел
7. Отдел проектных работ и развития
8. Отдел обеспечения качества.
До изменения структура была следующей:
1. Кафедра экономики и управления
2. Кафедра налоговой методологии
3. Кафедра налогового законодательства и хозяйственного права
4. Научно-исследовательский отдел
5. Учебно-методический отдел
6. Финансовый и хозяйственный отдел
7. Бухгалтерия
İlkin PirəliАвтор новости