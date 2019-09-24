Изменена структура Учебного центра министерства налогов

Изменена структура Учебного центра министерства налогов Азербайджана

24 сентября, 2019 09:48

© Report https://report.az/storage/news/e89ac3403901a57a07c8aa94171b2273/4eb6d803-1d14-4a33-92c6-9b5634861627_292.jpg Изменена структура Учебного центра министерства налогов. Как сообщает Report, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в решение "О создании Учебного центра министерства налогов Азербайджанской Республики". Согласно утвержденным премьер-министром Новрузом Мамедовым изменениям, в состав Учебного центра министерства налогов входит: 1. Отдел экономики и управления 2. Отдел налогового администрирования 3. Отдел налогового законодательства 4. Отдел науки, инноваций и сотрудничества 5. Отдел финансов, обеспечения и бухгалтерского учета 6. Учебно-методический отдел 7. Отдел проектных работ и развития 8. Отдел обеспечения качества. До изменения структура была следующей: 1. Кафедра экономики и управления 2. Кафедра налоговой методологии 3. Кафедра налогового законодательства и хозяйственного права 4. Научно-исследовательский отдел 5. Учебно-методический отдел 6. Финансовый и хозяйственный отдел 7. Бухгалтерия

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.