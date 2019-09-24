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Изменена структура Учебного центра министерства налогов

Изменена структура Учебного центра министерства налогов Азербайджана
© Report

Изменена структура Учебного центра министерства налогов.

Как сообщает Report, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в решение "О создании Учебного центра министерства налогов Азербайджанской Республики".

Согласно утвержденным премьер-министром Новрузом Мамедовым изменениям, в состав Учебного центра министерства налогов входит:

1. Отдел экономики и управления

2. Отдел налогового администрирования

3. Отдел налогового законодательства

4. Отдел науки, инноваций и сотрудничества

5. Отдел финансов, обеспечения и бухгалтерского учета

6. Учебно-методический отдел

7. Отдел проектных работ и развития

8. Отдел обеспечения качества.

До изменения структура была следующей:

1. Кафедра экономики и управления

2. Кафедра налоговой методологии

3. Кафедра налогового законодательства и хозяйственного права

4. Научно-исследовательский отдел

5. Учебно-методический отдел

6. Финансовый и хозяйственный отдел

7. Бухгалтерия

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