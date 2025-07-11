Изменена организационно-правовая форма трех государственных газет

Изменена организационно-правовая форма трех государственных газет.

Изменена организационно-правовая форма трех государственных газет.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно документу, подписанному главой государства, на базе редакции газеты "Бакинский рабочий" при Управлении делами президента создается Общество с ограниченной ответственностью "Бакинский рабочий" при Управлении делами президента.

Кроме того, путем реорганизации редакций газет "Республика" и "Халг газети" при Управлении делами президента путем их объединения создается Общество с ограниченной ответственностью Редакция газеты "Халг" при Управлении делами президента.