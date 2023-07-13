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Изменен состав Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Секретариата комиссии 

Изменен состав Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Секретариата комиссии  Вносятся изменения в состав Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Секретариата комиссии, созданных распоряжением президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Респу
Внутренняя политика
13 июля 2023 г. 19:02
Изменен состав Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Секретариата комиссии 

Вносятся изменения в состав Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Секретариата комиссии, созданных распоряжением президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции нашей страны в международных рейтингах".

Как сообщает Report, состав Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Секретариата комиссии утвержден в следующей редакции:

Председатель Комиссии

первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

Члены Комиссии:

министр экономики Азербайджанской Республики

министр финансов Азербайджанской Республики

председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике

председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики

исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций

исполнительный директор Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив

президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики

Руководитель Секретариата Комиссии

заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ отдела по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджанской Республики.

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