Изменен состав Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Секретариата комиссии 

Вносятся изменения в состав Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Секретариата комиссии, созданных распоряжением президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции нашей страны в международных рейтингах".
Как сообщает Report, состав Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Секретариата комиссии утвержден в следующей редакции:
Председатель Комиссии
первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики
Члены Комиссии:
министр экономики Азербайджанской Республики
министр финансов Азербайджанской Республики
председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике
председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики
исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций
исполнительный директор Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив
президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики
Руководитель Секретариата Комиссии
заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ отдела по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджанской Республики.