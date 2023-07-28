Изменен перечень документов, необходимых для назначения пособий, пенсий и компенсаций

Изменен перечень документов, необходимых для назначения пособий, стипендий и компенсаций.

Изменен перечень документов, необходимых для назначения пособий, стипендий и компенсаций.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Правила оформления, рассмотрения и хранения документов и информации, предоставляемых для назначения социальных пособий, стипендий и компенсаций".

Решением из перечня документов исключена копия вступившего в законную силу постановления суда об усыновлении ребенка, необходимая для назначения многодетным матерям пособия по возрасту.

Другой поправкой из перечня документов исключена копия вступившего в законную силу постановления суда об усыновлении ребенка, необходимая для назначения пособия по возрасту отцам, воспитывающим детей без матери.