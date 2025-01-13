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Изменен график работы Центров технического осмотра

Изменен график работы Центров технического осмотра С 15 января 2025 года изменится график работы центров технического осмотра Главного управления дорожной полиции, расположенных в поселке Забрат Сабунчинского района и на дороге от Локбатанского круга до жилого массива Ени Ясамал.
Внутренняя политика
13 января 2025 г. 18:23
Изменен график работы Центров технического осмотра

С 15 января 2025 года изменится график работы центров технического осмотра Главного управления дорожной полиции, расположенных в поселке Забрат Сабунчинского района и на дороге от Локбатанского круга до жилого массива Ени Ясамал.

Как сообщает Report, центры будут работать с понедельника по субботу до 23:00, а по воскресеньям - до 18:00.

Для удобства граждан в центрах созданы необходимые условия для предоставления качественных услуг. Водители могут получить оперативную информацию о прохождении государственного техосмотра, обратившись на горячую линию по номеру 012-590-71-13.

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Версия на азербайджанском языке Sürücülərin nəzərinə: Texniki Müayinə Mərkəzlərinin iş qrafikində dəyişiklik edilib

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