Изменен график работы Центров технического осмотра

С 15 января 2025 года изменится график работы центров технического осмотра Главного управления дорожной полиции, расположенных в поселке Забрат Сабунчинского района и на дороге от Локбатанского круга до жилого массива Ени Ясамал.

С 15 января 2025 года изменится график работы центров технического осмотра Главного управления дорожной полиции, расположенных в поселке Забрат Сабунчинского района и на дороге от Локбатанского круга до жилого массива Ени Ясамал.

Как сообщает Report, центры будут работать с понедельника по субботу до 23:00, а по воскресеньям - до 18:00.

Для удобства граждан в центрах созданы необходимые условия для предоставления качественных услуг. Водители могут получить оперативную информацию о прохождении государственного техосмотра, обратившись на горячую линию по номеру 012-590-71-13.