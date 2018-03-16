Изменен дизайн официального сайта президента Азербайджана

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Изменен дизайн официального сайта президента Азербайджанской Республики (president.az).

Как сообщает Report, это четвертый по счету дизайн сайта.

На сайте действуют разделы "Новости" ("Xəbərlər"), "Документы" ("Sənədlər"), "Азербайджан" ("Azərbaycan"), "Президент" ("Prezident"), "I вице-президент" ("I vitse-prezident"), "Администрация" ("Administrasiya"), "Обращения" ("Müraciətlər") и подразделы каждого раздела.

Пользователи сайта могут обращаться к президенту, в Администрацию президента, государственные и другие структуры, а также записываться на приемы в Администрации президента.

Отметим, что сайт президента Азербайджанской Республики является интернет-представительством, где размещена вся информация о приемах, встречах, визитах, выступлениях и деятельности президента Ильхама Алиева.