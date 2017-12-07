Избраны заместители председателя и члены Президиума Коллегии адвокатов - СПИСОК

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны имена новых заместителей председателя Коллегии адвокатов Азербайджана (КА).

Как сообщает Report, на конференции Коллегии Айдын Ахундов и Парвиз Алекперов избраны заместителями председателя Президиума КА.

Кроме этого, избраны новые члены Президиума КА - Айдын Ахундов, Парвиз Алекперов, Мухтар Мустафаев, Тургай Гусейнов, Фариз Мамедов, Сима Ягубова, Эдуард Чернин, Вугар Бабаев, Азер Гулиев, Шафает Гасанов, Лала Нагиева, Сахиб Сафаров, Турал Гусейнов, Эльчин Ганбаров.

Заместители председателя и члены Президиума КА избраны сроком на 5 лет.

Напомним, что на сегодняшней конференции Коллегии Анар Багиров был избран председателем Президиума КА на ближайшие 5 лет.