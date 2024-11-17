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Избраны руководящие лица ЦИК Нахчывана

Избраны руководящие лица ЦИК Нахчывана Избраны председатель, его заместитель и секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Нахчывана.
Внутренняя политика
17 ноября 2024 г. 16:40
Избраны руководящие лица ЦИК Нахчывана

Избраны председатель, его заместитель и секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Нахчывана.

Как сообщает местное бюро Report, соответствующее решение было принято в ходе первого заседания ЦИК в новом составе, которое состоялось 16 ноября.

Единогласным решением членов ЦИК Чингиз Гасанли был избран председателем Комиссии.

Он отметил, что Комиссия и в дальнейшей своей деятельности будет предпринимать необходимые шаги для проведения выборов в Верховный Меджлис на основе демократических принципов и защиты избирательных прав граждан, руководствуясь требованиями законодательства, интересами нашего государства и государственности.

Затем Рамиль Оруджалиев был избран заместителем председателя ЦИК, а Орхан Багиров - секретарем Комиссии.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri, müavini və katibi seçilib

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