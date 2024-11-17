Избраны руководящие лица ЦИК Нахчывана

Избраны председатель, его заместитель и секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Нахчывана.
Как сообщает местное бюро
Единогласным решением членов ЦИК Чингиз Гасанли был избран председателем Комиссии.
Он отметил, что Комиссия и в дальнейшей своей деятельности будет предпринимать необходимые шаги для проведения выборов в Верховный Меджлис на основе демократических принципов и защиты избирательных прав граждан, руководствуясь требованиями законодательства, интересами нашего государства и государственности.
Затем Рамиль Оруджалиев был избран заместителем председателя ЦИК, а Орхан Багиров - секретарем Комиссии.